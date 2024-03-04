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Архангелогородец неудачно пытался вернуться на ниву наркобизнеса

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску у одного из домов по проспекту Обводный канал по подозрению в совершении наркопреступления был задержан и доставлен в отдел полиции 35-летний местный житель.

В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток, внутри которого находились 10 пакетов с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое является наркотическим средством в крупном размере.

По имеющейся информации, подозреваемый приобрел запрещенное вещество через Интернет-магазин. Наркотическое средство предназначались для дальнейшего сбыта на территории города Архангельска бесконтактным способом через так называемые тайники с закладками.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. В ходе обыска в квартире подозреваемого были изъяты упаковочный материал, электронные весы.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Расследование продолжается.

 

07 август 14:45 | : Происшествия

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