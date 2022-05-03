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Одичавший без работы архангелогородец украл контейнер для мусора

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Архангельску поступила информация о хищении металлического контейнера для мусора объемом 8 кубометров у дома 308 по проспекту Лениградский. Сумма ущерба, причиненного муниципальному образованию, составила более 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в краже городского имущества. Им оказался 35-летний нигде не работающий архангелогородец. По имеющимся данным, заранее через сеть Интернет он арендовал автомобиль для погрузочных работ, с помощью которого похитил контейнер и сдал его в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

28 июль 10:44 | : Происшествия

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