Одичавший без работы архангелогородец украл контейнер для мусора

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Архангельску поступила информация о хищении металлического контейнера для мусора объемом 8 кубометров у дома 308 по проспекту Лениградский. Сумма ущерба, причиненного муниципальному образованию, составила более 60 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в краже городского имущества. Им оказался 35-летний нигде не работающий архангелогородец. По имеющимся данным, заранее через сеть Интернет он арендовал автомобиль для погрузочных работ, с помощью которого похитил контейнер и сдал его в пункт приема металлолома.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.