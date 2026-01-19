Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В столице Поморья задержали разбойника

18 января около 08.10 в полицию Архангельска поступило сообщение о разбойном нападении на магазин, расположенный на улице Никитова.

По словам продавца, в торговый зал зашел мужчина, лицо которого скрывал шарф. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать ему денежные средства, находящиеся в кассе. Сотрудница ответила отказом, после чего неизвестный скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Южный» УМВД России по городу Архангельску у одного из домов по улице Воронина. Им оказался 29-летний житель округа Варавино-Фактория. Во время личного досмотра у молодого человека был изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ведется следствие.

20 январь 10:05 | : Происшествия

Главные новости


Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья
В новый год с хорошим настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (184)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20