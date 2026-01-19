В столице Поморья задержали разбойника

18 января около 08.10 в полицию Архангельска поступило сообщение о разбойном нападении на магазин, расположенный на улице Никитова.

По словам продавца, в торговый зал зашел мужчина, лицо которого скрывал шарф. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать ему денежные средства, находящиеся в кассе. Сотрудница ответила отказом, после чего неизвестный скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Южный» УМВД России по городу Архангельску у одного из домов по улице Воронина. Им оказался 29-летний житель округа Варавино-Фактория. Во время личного досмотра у молодого человека был изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ведется следствие.