Укус собаки обошелся архангельскому экскурсоводу в миллион рублей

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска, которым жительница областного центра осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что виновная 08 февраля 2024 года после согласования проведения платной экскурсии с кормлением животных и катанием на лошадях для 15 учеников МБОУ городского округа «Город Архангельск «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова» не обеспечила безопасность данной услуги.

В результате мероприятия были допущены неконтролируемые контакты несовершеннолетних детей с животными, не соблюдены безопасные условия при их кормлении, в результате чего собака укусила за лицо 13-летнего ученика, причинив тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

С учетом решения судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда с осужденной в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

В остальном приговор, в соответствии с позицией прокурора, оставлен без изменения, доводы жалобы стороны защиты о невиновности осужденной – без удовлетворения.



