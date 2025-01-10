Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске собака обезобразила лицо лицеиста, но судить будут не ее

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

По версии следствия самозанятая обвиняемая 08.02.2024 после согласования проведения платной экскурсии с кормлением животных и катанием на лошадях для 15 учеников МБОУ городского округа «Город Архангельск «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова» на округа Майская горка, не обеспечила безопасность данной услуги.

 В результате мероприятия были допущены неконтролируемые контакты несовершеннолетних детей с животными, не соблюдены безопасные условия при их кормлении, в результате чего собака укусила в лицо 13-летнего ученика, причинив тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала. 

Женщине  грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.    

09 январь 08:56 | : Происшествия

Главные новости


Рождественское послание митрополита Корнилия
Сочельник – не время для обжорства

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (52)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20