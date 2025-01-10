В Архангельске собака обезобразила лицо лицеиста, но судить будут не ее

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия самозанятая обвиняемая 08.02.2024 после согласования проведения платной экскурсии с кормлением животных и катанием на лошадях для 15 учеников МБОУ городского округа «Город Архангельск «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова» на округа Майская горка, не обеспечила безопасность данной услуги.

В результате мероприятия были допущены неконтролируемые контакты несовершеннолетних детей с животными, не соблюдены безопасные условия при их кормлении, в результате чего собака укусила в лицо 13-летнего ученика, причинив тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.