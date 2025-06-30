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Укус собаки обошелся архангельскому экскурсоводу в кругленькую сумму

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 37-летнюю местную жительницу виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что виновная 08.02.2024 после согласования проведения платной экскурсии с кормлением животных и катанием на лошадях для 15 учеников МБОУ городского округа «Город Архангельск «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова» не обеспечила безопасность данной услуги.

 В результате мероприятия были допущены неконтролируемые контакты несовершеннолетних детей с животными, не соблюдены безопасные условия при их кормлении, в результате чего собака укусила за лицо 13-летнего ученика, причинив тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Вину в совершении преступления подсудимая не признала. 

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Гражданский иск представителя потерпевшего о компенсации морального вреда удовлетворен в размере 500 тыс. рублей.


 

30 июнь 11:04 | : Происшествия

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