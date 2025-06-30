Вверх
В Архангельске произошла поножовщина на почве ревности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 39-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 15 июня 2025 года ночью в квартире дома на улице П. Осипенко в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес несколько ударов ножом в шею и грудную клетку 47-летнего знакомого. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, его здоровью причинен тяжкий вред

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что дома у сожительницы в очередной раз застал потерпевшего. В процессе выяснения отношений и потасовки, на почве ревности, ударил мужчину ножом, после чего покинул квартиру. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 август 15:07 | : Происшествия

