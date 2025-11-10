Должник из Архангельской области потерял автомобиль и убирает дороги

Продажа арестованного за долги автомобиля обернулась для должника привлечением к уголовной ответственности. Теперь он отрабатывает назначенное ему судом наказание, убирая снег на улицах посёлка.

Судебными приставами Виноградовского района Архангельской области велись исполнительные производства в отношении местного жителя 1982 года рождения о взыскании задолженности по налоговым платежам и микрозаймам на общую сумму почти 320 тысяч рублей.

В связи с тем, что в добровольном порядке должник платить по счетам не спешил, судебным приставом был арестован принадлежащий ему автомобиль «Шевроле Трейлблейзер». Машину оставили владельцу на ответственное хранение без права пользования, письменно под роспись предупредив об уголовной ответственности по ст. 312 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При проверке сохранности арестованного имущества было установлено отсутствие транспортного средства. Это послужило поводом для возбуждения в отношении ответственного хранителя уголовного дела по ст. 312 УК РФ.

В ходе расследования, проведенного дознавателем ОСП по Виноградовскому району, выяснилось, что должник из корыстных побуждений, с целью уклонения от последующего принудительного изъятия и реализации арестованного имущества, продал автомобиль. Впоследствии покупатель «Шевроле Трейлблейзер» установлен, машина изъята.

Суд, изучив материалы дела, признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, и назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ.

В настоящее время мужчина занимается уборкой снега с улиц п. Березник, надзор за исполнением наказания осуществляют сотрудники УФСИН.

