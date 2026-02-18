Вверх
Турок обманул архангелогородку в помощи поменять страну проживания

Прокуратурой г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого  по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с августа по октябрь 2023 года, находясь за пределами территории Российской Федерации, будучи осведомленным о желании женщины оформить вид на жительство в Турецкой Республике, решил обмануть ее. 

Посредством переписки в мессенджере, заведомо не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства по оформлению документов на проживание женщины на территории Турецкой Республики,  обвиняемый убедил ее перевести ему денежные средства на сумму 422 800 рублей.

Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает наказания вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.

Впоследствии обвиняемый был задержан в конце 2023 года на территории Российской Федерации за совершение  преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

 

18 февраль 09:03 | : Происшествия

