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Мошенники довели архангельскую пенсионерку до продажи квартиры

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение).

По версии следствия, соучастники обвиняемого с 1 июня по 26 июля 2023 года осуществляли телефонные звонки пенсионерке г. Архангельска. В ходе разговоров, представляясь сотрудниками Центрального Банка Российской Федерации, утверждали, что неустановленные лица пытаются получить на ее имя кредит и для предотвращения их незаконной деятельности необходимо самостоятельно оформить кредиты в различных банках, продать принадлежащую ей квартиру, а полученные денежные средства передать курьеру, который обеспечит зачисление денег на безопасный счет. 

Потерпевшая в силу престарелого возраста не смогла адекватно оценить сообщаемые ей ложные сведения и будучи введенной в заблуждение продала свое единственное жилье, а вырученные денежные средства в сумме 3,7 млн рублей передала обвиняемому, который их перевел соучастникам на неустановленные банковские счета.

Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://ok.ru) 

 

14 октябрь 09:41 | : Происшествия

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