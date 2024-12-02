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В Архангельске раскрыто убийство на Буденного

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 10 декабря 2024 года ночью в подъезде дома по ул. Буденного в г. Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 38-летним знакомым нанес тому удар ножом в грудь. От массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что ему не понравилось поведение знакомого, а также разговор с его сожительницей. 

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г. Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

17 декабрь 08:16 | : Происшествия

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