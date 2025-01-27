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На улице Победы в Архангельске произошло убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 58-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

 Следствием установлено, что в ночь на 31 мая 2025 года в квартире дома на улице Победы в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ножом 47-летней знакомой, после чего при помощи ремня душил потерпевшую. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. По предварительной информации, подозреваемый совершил убийство потерпевшей в процессе совместного употребления спиртных напитков на почве возникшей бытовой ссоры.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

03 июнь 08:52 | : Происшествия

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