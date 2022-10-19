Житель Приморского района убил даму сердца, не выдержав ее криков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Приморского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 20 ноября 2022 года вечером по месту жительства в поселке Талаги подозреваемый в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки 63-летней сожительнице, которая от полученных ранений скончалась на месте происшествия.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе бытового конфликта супруга стала на него кричать, поэтому он ударил ее ножом. В содеянном раскаивается.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Изъято орудие преступления.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.