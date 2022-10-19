Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Приморского района убил даму сердца, не выдержав ее криков

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Приморского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

По версии следствия, 20 ноября 2022 года вечером по месту жительства в поселке Талаги подозреваемый в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки 63-летней сожительнице, которая от полученных ранений скончалась на месте происшествия. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе бытового конфликта супруга стала на него кричать, поэтому он ударил ее ножом. В содеянном раскаивается.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Изъято орудие преступления. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

02 декабрь 08:57 | : Происшествия

Главные новости


Оборотная сторона медали в КЦГБ
Призыв убогих. Шкуро, Махно, Петлюра. Фронт Писахова. И другие вести из Северной области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (30)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20