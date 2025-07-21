Вверх
Кусачая собака обошлась жительнице Архангельска в 30 тысяч рублей

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по факту нападения собаки на несовершеннолетнего ребенка.

 Установлено, что в мае 2024 года на территории Соломбальского округа  г. Архангельска владельцем собаки при выгуле животного не обеспечена безопасность граждан, в результате чего 9-летний ребенок получил укушенные раны правового плеча, несовершеннолетней потребовалось оказание медицинской помощи.

В этой связи прокурор города обратился в суд в защиту прав девочки к владельцу животного о компенсации морального вреда.

Решением Соломбальского районного суда г. Архангельска исковые требования прокурора удовлетворены. В пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей. 

 

18 сентябрь 08:59 | : Происшествия

