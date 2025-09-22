В Приморском округе собака облегчила кошелек своих хозяев на 60 тысяч

Приморская межрайонная прокуратура провела проверка по факту нападения собаки на пенсионерку.

Установлено, что в мае 2025 года на территории СНТ «Лодемка» Приморского муниципального округа владельцем собаки породы «кавказская овчарка» при выгуле животного не обеспечена безопасность граждан, в результате чего 74-летней женщине причинена рана левой голени, ей потребовалась медицинская помощь.

В этой связи Приморский межрайонный прокурор обратился в суд в защиту прав пенсионерки к владельцу животного о компенсации морального вреда.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей.