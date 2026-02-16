Прокуратура взыскала миллиардный штраф с вельского лесоруба

По требованию прокурора Вельского района по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении 42-летнего жителя г. Вельска, признанного судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка леса в особо крупном размере), в пользу муниципального образования взыскан ущерб, причиненный окружающей среде, в размере более 1 млрд рублей.

Установлено, что подсудимый в период с февраля 2014 г. по декабрь 2015 г. с целью извлечения прибыли, под видом выполнения работ по расчистке земельного участка от древесно-кустарниковой растительности подсудимый произвел незаконную рубку леса в объеме 258 852 куб.м., чем причинил ущерб муниципальному образованию в сумме более 1 млрд рублей.

В соответствии с приговором суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.