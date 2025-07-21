Вверх
"Черному" лесорубу из Вельска выписали штраф в миллион

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 54-летнего жителя Вельского района виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере). 

В ходе судебного заседания установлено, что осужденный, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляя деятельность по заготовке
 и переработке древесины, в период с 11 по 16 мая 2025 года, с целью получения дополнительной материальной выгоды организовал и осуществил незаконную рубку деревьев породы сосна в делянке Кулойского участкового лесничества Вельского района объемом 90,354 куб.м, причинив своими действиями лесному фонду Российской Федерации ущерб на общую сумму
 свыше 1,3 млн  рублей.

Вину в совершении преступления осужденный признал, в содеянном раскаялся, ущерб, причиненный преступлением, возместил в полном объеме. 

За содеянное судом назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

