Фирму "Онего-Вельск" наказали за незаконную рубку леса

Судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда в апелляционном порядке пересмотрено гражданское дело по иску прокурора Вельского района о взыскании с ООО «Онего-Вельск» ущерба, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений.

Установлено, что СО ОМВД России по Вельскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ по факту незаконной рубки с причинением ущерба на сумму 3 551 437 рублей.

Незаконная рубка совершена на лесном участке, находящемся в аренде у ООО «Онего-Вельск», на которого, как на арендатора, возложена обязанность по обеспечению борьбы с незаконными рубками в пределах арендуемого лесного участка.

В этой связи прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о взыскании с арендатора в пользу муниципального района денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного незаконной рубкой.

Решением Вельского района суда в удовлетворении исковых требований отказано, на которое прокуратурой района подано апелляционное представление.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда указанное решение отменено, по делу принято новое решение, которым исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.