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Бывший замдиректора агрофирмы "Вельская" получил 5 лет за хищение леса

Вельский районный суд Архангельской области вынес приговор в отношении бывшего заместителя генерального директора ООО «Агрофирма Вельская». Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершенная в особо крупном размере).

Судом установлено, что подсудимый, имея умысел на рубку лесных насаждений, произрастающих на арендованном этим юридическим лицом земельного участка, в период с 3 февраля 2014 г. по 31 декабря 2015 г. обратил в свою собственность продукты лесообработки в объеме свыше 197 тыс. куб. метров.

В результате этих действий государству причинен ущерб в размере свыше 11 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании в федеральный бюджет материального ущерба, причиненного преступлением.

(фото с https://molibden-wolfram.ru/mozno-li-pilit-les-na-zemlah-selhoznaznacenia/

19 сентябрь 11:16 | : Скандалы

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