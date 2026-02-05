Суд Новодвинска вынес приговор двум беспредельщикам

Новодвинский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновными 28-летнего подсудимого по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия), а также его знакомого, 39-летнего местного жителя по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступлением, совершенное с применением насилия).

Как установлено в судебном заседании мужчины, используя малозначительный повод, вступили в конфликт с потерпевшим, в ходе которого причинили ему телесные повреждения, потребовали передать им имеющиеся при нем денежные средства и мобильный телефон.

Впоследствии ими был совершен грабеж мобильного телефона потерпевшего стоимостью 4200 рублей, которым они распорядились по своему усмотрению.

Второй подсудимый также осужден за то, что он, являясь лицом, имеющим судимость за совершение преступления с применением насилия, во время произошедшего конфликта, нанес супруге потрепевшего несколько ударов по лицу, чем причинил ей физическую боль и телесные повреждения, а также высказал в ее адрес угрозы убийством.

Он же, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества, вновь совершил мелкое хищение чужого имущества в двух торговых магазинах, расположенных на территории города Новодвинска.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 28-летнего подсудимого к наказанию в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы, а его 39-летнего «напарника» к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.