Вымогатели денег у бойца СВО из Плесецка отправятся в колонию и... на СВО

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 30-летнего подсудимого по п. «а, б» ч. 2 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (вымогательство и грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено в суде мужчина со своим знакомым с 31.05.2025 по 02.06.2025, действуя в пос. Плесецк по предварительному сговору, под угрозой применения насилия и его применения принуждали потерпевшего – участника специальной военной операции передать им 100 тыс. рублей, а также оформить на свое имя кредиты. 

Впоследствии ими был совершен грабеж денежных средств потерпевшего на сумму 10 тыс. рублей, которыми они распорядись по своему усмотрению.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, второй участник преступления заключил контракт для прохождения служба  в условиях специальной военной операции.

Приговор в законную силу не вступил.

                                               

20 январь 15:36 | : Происшествия

Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья
В новый год с хорошим настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

