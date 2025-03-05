Житель Самарской области вытянул у доверчивой архангельской бабули 17 млн

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 41-летнего жителя Самарской области виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть в хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что виновный совместно с неустановленными лицами посредством мобильной связи представлялись сотрудниками правоохранительных органов, обманом пугали граждан и обвиняли их в госизмене. После чего приезжали по адресам граждан и, якобы делая опись имущества, в том числе денежных средств, присваивали их себе.

В так называемые «сети» мошенников попала 88-летняя пенсионерка, которая 09.04.2024 передала подсудимому свои сбережения и драгоценности на общую сумму более 17 млн рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину признал частично.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании причиненного преступлением ущерба.