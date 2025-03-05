Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Самарской области вытянул у доверчивой архангельской бабули 17 млн

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 41-летнего жителя Самарской области виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть в хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). 

Установлено, что виновный совместно с неустановленными лицами посредством мобильной связи представлялись сотрудниками правоохранительных органов, обманом пугали граждан и обвиняли их в госизмене. После чего приезжали по адресам граждан и, якобы делая опись имущества, в том числе денежных средств, присваивали их себе.

В так называемые «сети» мошенников попала 88-летняя пенсионерка, которая 09.04.2024 передала подсудимому свои сбережения и драгоценности на общую сумму более 17 млн рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину признал частично.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы  с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании причиненного преступлением ущерба.

15 апрель 10:23 | : Происшествия

Главные новости


И о духовном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельск неспортивный. Для инвалидов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (188)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20