Митрополит Корнилий: «Для добрых дел и милосердия нет никогда никаких запретов»

В субботу первой седмицы Великого поста, 28 февраля, митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в областной столице. Служба была особой: на этот день перенесены празднования в честь Иверской иконы Божией Матери и святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Главе митрополии сослужили городские клирики, а песнопения исполнил малый состав архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой. На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Обращаясь к прихожанам с проповедью, владыка Корнилий размышлял о смысле евангельского чтения этого дня – об исцелении Христом человека с иссохшей рукой в субботу и споре с фарисеями.

«Чему же учит нас сегодняшнее евангельское чтение? Оно учит нас, что мы должны творить добрые дела не только в будни, но и в праздничные дни. Для добрых дел и дел милосердия нет никогда никаких запретов!» – подчеркнул архипастырь.

Митрополит напомнил пастве о евангельском чтении о Страшном суде, где Господь спросит с каждого именно о делах милосердия: накормили ли голодного, напоили ли жаждущего, посетили ли больного и заключенного.

«Все эти добрые дела милосердия будут спрашиваться со всех нас, поэтому будем, как учит нас Милосердный Господь, творить добрые дела и в будние дни, и в дни субботние, и в праздничные дни», – призвал верующих глава митрополии.

Особое слово в этот день было посвящено Иверской иконе Божией Матери. Владыка Корнилий напомнил историю чудотворного образа, который по водам достиг Святой Горы Афон, и слова самой Богородицы: «Благодать Моя и Рождшагося от Меня Христа да будет с сими образами до скончания века! Где будет икона Моя, там и Я с ней буду невидимо присутствовать».

«В наше нелегкое время мы должны усердно и горячо молиться пред образом Царицы Небесной, чтобы Владычица мира хранила Церковь нашу Православную, покрывала землю нашу Русскую Своим честным омофором, сохраняла нашу страну Российскую, Отечество наше, и чтобы Матерь Божия всегда была Скорой Помощницей для народа православного. Верим и знаем, что и сегодня Царица Небесная здесь, среди нас, осеняет нас Своим Иверским образом и сохраняет нас от всякого зла», – заключил митрополит Корнилий.

В завершение богослужения владыка призвал верующих усилить молитвы о болящем настоятеле храма, иерее Олеге, чтобы Господь исцелил его недуги.

