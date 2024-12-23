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С дракой воспитанниц Котласского детдома разбиралась прокуратура

Прокуратурой Архангельской области и автономного округа организована проверка по факту избиения воспитанницы ГБУ «Котласский центр содействия семейному устройству» другой несовершеннолетней.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности воспитанников, полноте мер, принятых администрацией учреждения по профилактике правонарушений несовершеннолетних и реализации программ, методик, направленных на формирование законопослушного поведения, а также по своевременному оказанию медицинской помощи ребенку.

13 январь 15:17 | : Скандалы

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