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Островной район Архангельска атаковала стая бездомных собак

Прокуратурой г. Архангельска организована проверка по размещенной  в социальной сети «Вконтакте» информации о нападении стаи безнадзорных собак на несовершеннолетнего жителя острова Хабарка.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствующим, полноте мер, принятых органами  и учреждениями, ответственными за отлов и содержание бездомных животных, а также своевременности оказания ребенку медицинской помощи.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

21 май 13:09 | : Скандалы

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