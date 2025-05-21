Островной район Архангельска атаковала стая бездомных собак

Прокуратурой г. Архангельска организована проверка по размещенной в социальной сети «Вконтакте» информации о нападении стаи безнадзорных собак на несовершеннолетнего жителя острова Хабарка.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствующим, полноте мер, принятых органами и учреждениями, ответственными за отлов и содержание бездомных животных, а также своевременности оказания ребенку медицинской помощи.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.