Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Злостный хулиган из Пинеги уедет на строгий режим

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал неоднократно судимого 32-летнего жителя Пинежского района виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ  (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти),  ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Как установлено судом, мужчина в феврале 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая избежать административной ответственности, нанес удар рукой по голове сотруднице ОМВД России «Пинежский», причинив ей физическую боль, а также высказал в ее адрес угрозу применения насилия, вылил на нее пиво, высказывая при этом в ее адрес грубые слова и выражения в нецензурной форме, унизив тем самым ее честь и достоинство.

Ранее, он же в ходе ссоры со своей матерью и ее знакомым, нанес каждому из них несколько ударов руками в область головы.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал частично. 

По совокупности преступлений и приговоров мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев 20 дней с отбыванием в колонии строгого режима.

Также с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в пользу сотрудницы полиции в размере 60 000 рублей. 

(фото с https://citysakh.ru) 

16 май 08:56 | : Происшествия

Главные новости


"Если бы 9 мая...". Политическая фантасмагория
Эх, дороги...

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (176)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20