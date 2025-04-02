Злостный хулиган из Пинеги уедет на строгий режим

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал неоднократно судимого 32-летнего жителя Пинежского района виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Как установлено судом, мужчина в феврале 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая избежать административной ответственности, нанес удар рукой по голове сотруднице ОМВД России «Пинежский», причинив ей физическую боль, а также высказал в ее адрес угрозу применения насилия, вылил на нее пиво, высказывая при этом в ее адрес грубые слова и выражения в нецензурной форме, унизив тем самым ее честь и достоинство.

Ранее, он же в ходе ссоры со своей матерью и ее знакомым, нанес каждому из них несколько ударов руками в область головы.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал частично.

По совокупности преступлений и приговоров мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев 20 дней с отбыванием в колонии строгого режима.

Также с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в пользу сотрудницы полиции в размере 60 000 рублей.