Житель Архангельска утверждает, что убил знакомую по ее просьбе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 58-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

 Следствием установлено, что в ночь на 31 мая 2025 года в квартире дома на улице Победы в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом 47-летней знакомой, после чего при помощи ремня душил потерпевшую. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления. 

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что на протяжении нескольких дней вместе с потерпевшей употреблял спиртные напитки. Женщина высказала намерение добровольно уйти из жизни, поэтому он ей помог. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 август 08:59 | : Происшествия

