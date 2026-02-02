Вверх
Арест автомобиля у архангелогородца мотивировал его к оплате долга

Не желая расставаться с машиной, архангелогородка погасила задолженность в размере более 1,5 миллионов рублей.

            На исполнении в ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска находились исполнительные производства о взыскании с жительницы областного центра в пользу трёх физических лиц более 1,5 миллионов рублей. Самостоятельно женщина никаких мер к выплате долга не предпринимала, в связи с чем судебным приставом применены меры принудительного взыскания.

            Учитывая, что должница не работает, денежных средств на счетах не имеет, было проверено её имущественное положение. Установлено, что в собственности у женщины есть автомобиль «Шкода Рапид». Транспортное средство арестовали и на эвакуаторе отправили на стоянку.

            Это стало хорошим стимулом: чтобы вернуть машину, должница уже на следующий день погасила задолженность в полном объёме. Кроме того, за неисполнение судебного решения в установленный законом срок ей пришлось заплатить исполнительский сбор в размере почти 190 тысяч рублей. После этого арест с имущества сняли и машина вернулась к владелице.

            Права взыскателей на получение причитающихся им по суду денежных средств восстановлены.

            

 

16 февраль 08:33 | : Происшествия

