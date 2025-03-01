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Незаконопослушный житель Архангельска остался без своей "ладушки"

Неисполненные кредитные обязательства жителя г. Архангельска послужили поводом для ареста и изъятия его автомобиля.

В отделение судебных приставов по Соломбальскому округу г. Архангельска поступил исполнительный лист о взыскании с местного жителя задолженности в пользу кредитной организации на сумму более 3,5 миллионов  рублей.

В рамках исполнительного производства установлено, что должник является индивидуальным предпринимателем, но денег на счетах не имеет. В собственности у мужчины есть транспортное средство отечественного производства.

Должник был вызван на приём к судебному приставу-исполнителю. Выяснив, что недобросовестный заёмщик приехал на своей «Ладе», сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест на автомобиль. С помощью эвакуатора транспортное средство перевезено на спецстоянку, а его владелец вынужденно перешёл в разряд пешеходов.

Пока идёт процедура оценки имущества, у должника есть возможность вернуть автомобиль, оплатив имеющуюся задолженность в полном объёме. В противном случае, имущество будет принудительно реализовано, а вырученные от продажи денежные средства пойдут на погашение долга.

Должнику также разъяснены негативные последствия злостного уклонения  от погашения кредиторской задолженности. Помимо применения всего комплекса мер принудительного исполнения, ему может грозить уголовная ответственность по статье 177 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

24 март 10:06 | : Происшествия

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