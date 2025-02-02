Бравые приставы Архангельска прищучили многодетного алиментщика

Архангельские судебные приставы взыскали с отца троих детей задолженность по алиментам в размере 727 тысяч рублей.

По решению суда архангелогородец обязан был выплачивать на содержание троих сыновей ½ часть своих доходов. Являясь руководителем организации, занимающейся физкультурно-оздоровительной деятельностью, мужчина сам себе устанавливал размер заработной платы, явно не заботясь о благосостоянии своих сыновей. Выплаты алиментов были не регулярными и небольшими суммами. К примеру, в мае 2024 года бывшая супруга получила около 5300 рублей, причём не сразу, а семью платежами — от 49 рублей до 2400.

В результате, женщина обратилась в суд, который, защищая права детей, постановил взыскивать с их отца алименты в твёрдой денежной сумме - половина прожиточного минимума на каждого ребёнка.

Судебным приставом произведён расчёт задолженности по алиментам, в том числе и за периоды, когда официальные доходы у должника отсутствовали. В этом случае алименты рассчитывались исходя из средней зарплаты по стране.

Общая сумма долга перед детьми составила более 727 тысяч рублей.

В целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетних детей судебным приставом был наложен арест на имущество должника: ноутбук, робот-пылесос, телевизор, стиральную машину, два принтера и велосипед.

Также за неуплату алиментов должника привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил неплательщику наказание в виде 25 часов обязательных работ.

Данные меры побудили должника погасить задолженность перед детьми в полном объёме.