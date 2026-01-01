Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Девочка из Архангельска сдала изверга-отца психологу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что с июня 2014 года по май 2024 года осужденный по месту жительства в областном центре, выражая своё недовольство поведением дочери 2009 года рождения, систематически наносил ей побои, при общении использовал оскорбительные выражения и нецензурную брань, унижая ее человеческое достоинство. 

О происходящем в семье стало известно после того, как несовершеннолетняя рассказала психологу о методах воспитания отца.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал с него 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей.

27 январь 10:51 | : Происшествия

Главные новости


Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда катится Иран?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (277)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20