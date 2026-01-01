Девочка из Архангельска сдала изверга-отца психологу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что с июня 2014 года по май 2024 года осужденный по месту жительства в областном центре, выражая своё недовольство поведением дочери 2009 года рождения, систематически наносил ей побои, при общении использовал оскорбительные выражения и нецензурную брань, унижая ее человеческое достоинство.

О происходящем в семье стало известно после того, как несовершеннолетняя рассказала психологу о методах воспитания отца.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал с него 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей.