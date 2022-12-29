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Ох уж эти папы. Житель Онежского района избивал почем зря сына-школьника

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  51-летнему жителю Онежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что с июня по октябрь 2022 года по месту жительства в Онежском районе осужденный грубо обращался с 12-летним сыном, систематически наносил ему побои руками, электрическим шнуром и ремнем, причиняя своими действиями физические и психические страдания, а также ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по воспитанию малолетнего.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде осужденный признал свою вину частично. Он пояснил следователю, что применял физические наказания в воспитательных целях, желая добиться послушания от сына. 

После того, как стало известно о методах воспитания и причинах побегов ребенка из дома, его изъяли у отца, а в последующем главу семьи лишили родительских прав. 

Приговором Онежского городского суда Архангельской области осужденному назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

27 январь 09:50 | : Происшествия

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