Архангельский папаша десять лет измывался над дочерью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 48-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с июня 2014 года по май 2024 года обвиняемый, находясь в г. Архангельске по разным адресам, выражая своё недовольство поведением дочери, систематически наносил ей побои, при общении использовал оскорбительные выражения и нецензурную брань, унижая ее человеческое достоинство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.