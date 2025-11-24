Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске раскрыта кража произведения искусства

В декабре в полицию Архангельска с заявлением о хищении одной из картин обратился директор художественного салона-галереи на улице Воскресенской.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники салона вспомнили, что незадолго до пропажи картины к ним зашла подвыпившая мужская компания. Посетители долго ходили по залам и рассматривали картины, при этом один из них громко объяснял остальным достоинство того или иного холста. Затем мужчины остановились у картины «Чумбаровка», а самый активный ценитель искусства без спроса взял ее в руки. После замечания сотрудника салона компания удалилась, а спустя некоторое время работники заметили, что холст исчез.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 43-летний житель Ломоносовского округа.

Оказалось, что в этот же день спустя некоторое время он вернулся в салон, снял понравившуюся картину, спрятал ее под куртку и незаметно вышел.

Похищенная картина была изъята во время обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого. Она висела на стене в его комнате.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники подразделения дознания УМВД России по г. Архангельску передали похищенную картину владельцу салона-галереи. 

– Я был буквально потрясен звонком с известием о том, что картина к нам вернулась. Очень дорого то, что полицейские смогли так оперативно найти ее и задержать злоумышленника. Огромная им всем благодарность и признательность. Теперь точно знаю: полиция стоит на страже интересов граждан. Есть чувство надежной защиты со стороны сотрудников органов внутренних дел, – благодаря стражей порядка, отметил директор Художественного салона-галереи Валентин Шестаков.


05 январь 09:40 | : Происшествия

Главные новости


В ожидании чуда. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Новогодний стол северян: калья, колобашки и оберег охотника

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (24)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20