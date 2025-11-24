В Архангельске раскрыта кража произведения искусства

В декабре в полицию Архангельска с заявлением о хищении одной из картин обратился директор художественного салона-галереи на улице Воскресенской.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники салона вспомнили, что незадолго до пропажи картины к ним зашла подвыпившая мужская компания. Посетители долго ходили по залам и рассматривали картины, при этом один из них громко объяснял остальным достоинство того или иного холста. Затем мужчины остановились у картины «Чумбаровка», а самый активный ценитель искусства без спроса взял ее в руки. После замечания сотрудника салона компания удалилась, а спустя некоторое время работники заметили, что холст исчез.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 43-летний житель Ломоносовского округа.

Оказалось, что в этот же день спустя некоторое время он вернулся в салон, снял понравившуюся картину, спрятал ее под куртку и незаметно вышел.

Похищенная картина была изъята во время обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого. Она висела на стене в его комнате.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники подразделения дознания УМВД России по г. Архангельску передали похищенную картину владельцу салона-галереи.

– Я был буквально потрясен звонком с известием о том, что картина к нам вернулась. Очень дорого то, что полицейские смогли так оперативно найти ее и задержать злоумышленника. Огромная им всем благодарность и признательность. Теперь точно знаю: полиция стоит на страже интересов граждан. Есть чувство надежной защиты со стороны сотрудников органов внутренних дел, – благодаря стражей порядка, отметил директор Художественного салона-галереи Валентин Шестаков.



