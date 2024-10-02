Полиция Архангельска нашла украденый смартфон благодаря чудесам геолокации

В полицию Архангельска с заявлением о хищении у него смартфона стоимостью более 50 тысяч рублей обратился 35-летний житель Октябрьского округа. По словам мужчины, накануне ночью он отдыхал в увеселительных заведениях города, пропажу гаджета обнаружил только утром, когда вернулся домой.

Благодаря подключенной к телефону функции геолокации, удалось установить, что последний раз устройство включалось в кафе, расположенном на улице Шабалина. Сотрудники полиции отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в заведении. На одной из них было запечатлено, как к пустому столу, на котором лежит смартфон, подходит неизвестный, кладет гаджет к себе в карман и спокойно уходит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий 37-летний житель Ломоносовского округа. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

По имеющейся информации, злоумышленник заметил лежащий на столе без присмотра сотовый телефон. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он похитил его. Не сумев разблокировать гаджет, подозреваемый вынул и выкинул сим-карту, а смартфон сдал в залоговый центр.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.