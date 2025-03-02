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Житель Маймаксы погулял по Поморью на три уголовные статьи

В 2023 году в отдел полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» обратился 62-летний мужчина. Он рассказал, что находясь в деревне Рикасиха, припарковал «Газель», а сам ушел ненадолго по делам. Когда вернулся, увидел, что окно водительской двери разбито, а из салона пропали мобильный телефон, портмоне, в котором находилась банковская карта, куртка и пакет с продуктами. В дальнейшем с карты были похищены денежные средства.

Задержать по горячим следам злоумышленника не удалось, но его розыск продолжался. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался нигде не работающий ранее привлекавший к уголовной ответственности 28-летний житель Маймаксанского округа города Архангельска.  Подозреваемого задержали.

По имеющейся информации, злоумышленник приехал в деревню, чтобы арендовать жилье. Проходя мимо, он увидел автомобиль «Газель». Камнем подозреваемый разбил окно и похитил из салона ценные вещи. Одежду, мобильный телефон и документы на транспортное средство он выбросил, а с помощью банковской карты оплатил покупку спиртного.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу с банковского счета), части 1 статьи 158 (кража) и части 2 статьи 325 (похищение документов). Ведется следствие.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению других преступлений на территории города Архангельска.

19 март 09:48 | : Происшествия

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