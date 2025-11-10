Вверх
10-летний мальчик из Архангельска обогатил проходимцев на 50 тысяч

3 января в полицию Архангельска с заявлением о краже денег с банковского счета обратилась местная жительница 1983 года рождения. О случившемся ей рассказал 10-летний сын.

По имеющейся информации, в одном из мессенджеров мальчик переписывался с пользователем с выдуманным именем, который предложил ему приобрести виртуальную валюту для компьютерной игры. Неизвестный направил ребенку QR-код для сканирования. Не заподозрив обмана, школьник взял телефон мамы, включил камеру и навел на присланный код. Когда внутриигровая валюта не поступила, а на телефон пришло СМС-уведомление о списании 50 тысяч рублей, мальчик понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета).

На банковском счете мамы был установлен лимит на перевод денежных средств, что уберегло ее от возможной потери более крупной суммы.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости доведения до несовершеннолетних информации о различных уловках мошенников. Предупредите детей о том, что ни в коем случае нельзя разговаривать по видеосвязи и в анонимных мессенджерах с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись.

Родителям рекомендуется установить на телефонах детей в настройках мессенджеров запрет на сообщения и звонки от неизвестных лиц. Будьте бдительны. Берегите себя и свои сбережения! 

