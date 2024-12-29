Бессовесные северодвинские аферисты обманули школьницу

В полицию Северодвинска обратилась местная жительница 1987 года рождения. Она рассказала стражам порядка, что ее 9-летняя дочь под руководством неизвестного перевела более 200 тысяч рублей на сторонние банковские счета.

По имеющейся информации, школьница, играя на телефоне в онлайн-игру, общалась в чате с другими игроками. Один из собеседников предложил приобрести виртуальную валюту. Общение продолжилось в анонимном мессенджере.

Неизвестный убедил ребенка взять телефон мамы, помог подобрать пароль и разблокировать смартфон. После чего, выполняя инструкции собеседника, девочка зашла в онлайн-банки и перевела денежные средства по продиктованным реквизитам.

Когда внутриигровая валюта не поступила, а СМС-уведомления о списании денежных средств стали приходить, школьница поняла, что ее обманули и сообщила о произошедшем маме.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости доведения до детей информации о различных уловках мошенников, в том числе о схемах, когда под разными предлогами злоумышленники побуждают несовершеннолетних сообщать конфиденциальную информацию, например, реквизиты банковских карт родителей, а также коды из смс-сообщений, предоставляющих доступ к программам дистанционного управления финансами или личным кабинетам на портале «Госуслуги». Родителям рекомендуется установить на телефонах детей в настройках мессенджеров ограничение получения сообщений и звонков от неизвестных абонентов, не входящих в список контактов на телефоне ребенка. Будьте бдительны. Берегите себя и свои сбережения!