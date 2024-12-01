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Полицейские Коряжмы вернули наивной гражданке похищенный телефон

В отдел полиции по городу Коряжме с заявлением о пропаже из квартиры телефона, стоимостью более 35 тысяч рублей, обратилась местная жительница.

По горячим следам сотрудниками следственно-оперативной группы был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 48-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

По имеющейся информации, злоумышленник с приятелями пришел в гости к малознакомой женщине. Воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, он взял сотовый телефон сестры хозяйки дома и скрылся. Похищенное продал знакомому.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенный телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен владелице.

 

22 декабрь 11:20 | : Происшествия

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