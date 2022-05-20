На подъезде к Северодвинску в автоаварии пострадали 4 человека

18 августа в 19.45 на 18 километре автодороги М-8 «Холмогоры» – «Подъезд к городу Северодвинску» произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, двигавшийся в направлении Архангельска кроссовер «Toyota» под управлением мужчины 1968 года рождения, выполняя обгон и не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Водитель следовавшей навстречу иномарки «Ford», уходя от возможной аварии, резко изменил направление движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Киа». От удара «Ford» загорелся, машина выгорела полностью. Находившийся в ней водитель 1985 года рождения не пострадал. Легковой автомобиль «Киа» съехал в кювет.
В результате ДТП водитель «Kia» – мужчина 1987 года рождения – и три его пассажира: женщина 1980 года рождения, 9-летний мальчик и 7-летняя девочка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.