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На подъезде к Северодвинску в автоаварии пострадали 4 человека

18 августа в 19.45 на 18 километре автодороги М-8 «Холмогоры» – «Подъезд к городу Северодвинску» произошло дорожно-транспортное происшествие.


По предварительным данным, двигавшийся в направлении Архангельска кроссовер «Toyota»​ под управлением мужчины 1968 года рождения, выполняя обгон и не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Водитель следовавшей навстречу иномарки «Ford», уходя от возможной аварии, резко изменил направление движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Киа». От удара «Ford» загорелся, машина выгорела полностью. Находившийся в ней водитель 1985 года рождения не пострадал. Легковой автомобиль «Киа» съехал в кювет.


В результате ДТП водитель «Kia» – мужчина 1987 года рождения – и три его пассажира: женщина 1980 года рождения, 9-летний мальчик и 7-летняя девочка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.


По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


19 август 09:25 | : Происшествия

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