В Поморье продолжают отлавливать пьяных водителей

С 22 по 29 декабря 2025 года на дорогах региона зарегистрировано 276 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек. Выявлено 1649 нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудниками полиции установлено 53 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, включая отказавшихся от медицинского освидетельствования. В шести случаях в действиях нарушителей усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Так, 26 декабря в Архангельске у дома по улице Лочехина сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 25-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Гражданин не смог предъявить стражам порядка водительское удостоверение. Он был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что водитель сел за руль, употребив спиртное.

Так как ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде и по решению суда был лишен права управления транспортными средствами, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также нарушитель привлечен к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

(фото с https://www.autonews.ru)