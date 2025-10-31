Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье продолжают отлавливать пьяных водителей

С 22 по 29 декабря 2025 года на дорогах региона зарегистрировано 276 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек. Выявлено 1649 нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудниками полиции установлено 53 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, включая отказавшихся от медицинского освидетельствования. В шести случаях в действиях нарушителей усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Так, 26 декабря в Архангельске у дома по улице Лочехина сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 25-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Гражданин не смог предъявить стражам порядка водительское удостоверение. Он был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что водитель сел за руль, употребив спиртное.

Так как ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде и по решению суда был лишен права управления транспортными средствами, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также нарушитель привлечен к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

(фото с https://www.autonews.ru

29 декабрь 16:12 | : Происшествия

Главные новости


Приятные хлопоты. Депутаты АрхГроДумы за неделю
История пинежской икотницы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (417)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20