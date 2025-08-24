За неделю полицейские Поморья выявили 48 нетрезвых водителей

С 15 по 21 сентября 2025 года на дорогах области зарегистрировано 221 дорожно-транспортное происшествие, в которых 3 человека погибло, 23 пострадали. Выявлено 1736 нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудниками полиции установлено 48 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, включая отказавшихся от медицинского освидетельствования. В 6 случаях в действиях нарушителей усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Так, 19 сентября около 01:50 у дома по улице Дачная в городе Архангельске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль УАЗ, за рулем которого находился 42-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что архангелогородец сел за руль, употребив спиртное. Так как в январе 2022 года нарушитель уже был осужден за вождение автомобиля в нетрезвом виде, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности вновь.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

