По дорогам Архангельской области продолжают разъезжать пьяные водители

С 13 по 19 сентября 2025 года на дорогах региона зарегистрировано 283 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 12 человек. Выявлено 1691 нарушение Правил дорожного движения.

Сотрудниками полиции установлено 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, включая отказавшихся от медицинского освидетельствования. В двух случаях в действиях нарушителей усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Так, в ночное время у дома по улице поселковая в Архангельске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 44-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.  

Так как ранее решением суда нарушитель был лишен права управления транспортными средствами за вождение автомобиля в нетрезвом виде, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении мужчины также составлен административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

20 октябрь 13:37 | : Происшествия

