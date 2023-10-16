Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Криминальное Поморье. Отчет за неделю

За прошедшую неделю на территории Архангельской области зарегистрировано 179 преступлений, в том числе 40 тяжкого и особо тяжкого характера. Раскрыто 55 преступлений, в том числе 54 ранее совершенных.

Сотрудниками полиции разыскано 4 без вести пропавших. Установлено и задержано 16 человек, находившихся в розыске.

На дорогах региона зарегистрировано 259 ДТП, в которых пострадало 13 человек. Выявлено 1674 нарушения Правил дорожного движения. Установлено 56 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, включая отказавшихся от медицинского освидетельствования.

04 декабрь 09:36 | : Происшествия

Главные новости


О сессии и не только. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Кёкенхоф – Королевский парк цветов в Нидерландах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (35)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20