Криминальное Поморье. Отчет за неделю

За прошедшую неделю на территории Архангельской области зарегистрировано 179 преступлений, в том числе 40 тяжкого и особо тяжкого характера. Раскрыто 55 преступлений, в том числе 54 ранее совершенных.

Сотрудниками полиции разыскано 4 без вести пропавших. Установлено и задержано 16 человек, находившихся в розыске.

На дорогах региона зарегистрировано 259 ДТП, в которых пострадало 13 человек. Выявлено 1674 нарушения Правил дорожного движения. Установлено 56 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, включая отказавшихся от медицинского освидетельствования.