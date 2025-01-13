Пьяный архангелогородец посмел сесть за руль без прав

8 апреля около 22 часов в ходе работы по маршруту патрулирования сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску на проспекте Московский для проверки документов был остановлен автомобиль ВАЗ. За рулем машины оказался 36-летний архангелогородец с признаками алкогольного опьянения, который не смог предъявить стражам порядка водительское удостоверение.

Мужчина был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотестером. Проведенная процедура подтвердила, что он сел за руль, употребив спиртное.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что в июне 2024 года житель округа Майская Горка привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Судом ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В момент задержания у мужчины также не было водительского удостоверения: срок его действия закончился в 2020 году, но архангелогородец так и не заменил его.

В связи с этим в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа – до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Также нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди, или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Если вы заметили водителя, садящегося за руль или управляющего автомобилем в состоянии опьянения, просим сообщить об этом факте по телефону «112».