Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Приставы порадовали северодвинку возмещением ущерба от пожара

В преддверии новогодних праздников судебные приставы перечислили в пользу жительницы Архангельской области, имущество которой было уничтожено пожаром, почти пять миллионов рублей. Виновник пожара возместил ущерб, не желая лишиться земельного участка.

Судебными приставами г. Северодвинска велось исполнительное производство о взыскании с жителя города корабелов 5,2 миллионов рублей. Мужчина стал виновником пожара, в результате которого был уничтожен двухквартирный дом в Холмогорском районе. Владелица второй квартиры обратилась в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба. Суд постановил взыскать в её пользу 5,2 млн. рублей.

По постановлению судебного пристава-исполнителя долг частично погашался за счёт удержания денежных средств с зарплаты и пенсии должника. Однако, учитывая сумму ущерба, возмещение могло затянуться на годы, что нарушало права взыскательницы.

Сотрудником органа принудительного исполнения установлено, что за должником зарегистрированы квартира и два земельных участка. Судебный пристав обратился в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на один из участков, расположенный в Холмогорском районе, для его дальнейшей реализации.

Получив повестку о назначенном судебном заседании, должник, не желая лишиться имущества, в течение пяти дней внёс на депозитный счёт ОСП по г. Северодвинску остаток задолженности в размере 4,9 млн. рублей. 

2026-й год взыскательница встретит с деньгами, а мужчина - без бремени долга.

29 декабрь 12:32 | : Происшествия

Главные новости


Приятные хлопоты. Депутаты АрхГроДумы за неделю
История пинежской икотницы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (417)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20