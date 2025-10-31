Приставы порадовали северодвинку возмещением ущерба от пожара

В преддверии новогодних праздников судебные приставы перечислили в пользу жительницы Архангельской области, имущество которой было уничтожено пожаром, почти пять миллионов рублей. Виновник пожара возместил ущерб, не желая лишиться земельного участка.

Судебными приставами г. Северодвинска велось исполнительное производство о взыскании с жителя города корабелов 5,2 миллионов рублей. Мужчина стал виновником пожара, в результате которого был уничтожен двухквартирный дом в Холмогорском районе. Владелица второй квартиры обратилась в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба. Суд постановил взыскать в её пользу 5,2 млн. рублей.

По постановлению судебного пристава-исполнителя долг частично погашался за счёт удержания денежных средств с зарплаты и пенсии должника. Однако, учитывая сумму ущерба, возмещение могло затянуться на годы, что нарушало права взыскательницы.

Сотрудником органа принудительного исполнения установлено, что за должником зарегистрированы квартира и два земельных участка. Судебный пристав обратился в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на один из участков, расположенный в Холмогорском районе, для его дальнейшей реализации.

Получив повестку о назначенном судебном заседании, должник, не желая лишиться имущества, в течение пяти дней внёс на депозитный счёт ОСП по г. Северодвинску остаток задолженности в размере 4,9 млн. рублей.

2026-й год взыскательница встретит с деньгами, а мужчина - без бремени долга.