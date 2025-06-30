Судебные приставы Архангельской области конфисковали у браконьера лодку и сети

Судебные приставы Архангельской области исполнили решение суда о конфискации у браконьера лодки «Казанка» и жаберной сети.

Судебными приставами Пинежского района велось исполнительное производство о конфискации у местного жителя жаберной сети и лодки «Казанка». Эти предметы являлись орудием незаконной ловли рыбы.

В нарушение правил рыболовства гражданин, не имея соответствующего разрешения, установил на нерестовой реке жаберную сеть длиной 26,5 метров и высотой 1,8 метра. Улов браконьера составил 99 штук ельца.

Учитывая деятельное раскаяние мужчины и возмещение им в добровольном порядке причиненного водным ресурсам ущерба, уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ в отношении него было прекращено. Однако суд постановил конфисковать вещественные доказательства преступления — лодку «Казанку» и ставную жаберную сеть.

Исполняя решение суда, судебный пристав арестовал лодку и изъял хранившуюся в полиции сеть, а затем передал в Росимущество. Рыболовная сеть будет уничтожена, а «Казанка» - обращена в доход государства.