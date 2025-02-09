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Судебные приставы Поморья заставили браконьеров возместить ущерб природе

Два жителя Красноборского района полностью возместили ущерб, причинённый в результате незаконной охоты на лося.

Мужчины осуществляли незаконную охоту на лосей в Шиловском  заказнике, относящемуся к особо охраняемой природной территории, где любительская охота запрещена. Красноборским районным судом браконьеры были осуждены по ч. 2 ст. 258 УК РФ с назначением в качестве основного вида наказания уголовного штрафа в размере 1 млн. 350 тысяч рублей и 900 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных причинённый природным ресурсам ущерб в размере  1 млн. 120 тысяч рублей и 1 млн. 680 тысяч рублей, наложив запрет на распоряжение принадлежащим им транспортным средствам «Mitsubishi» и «Renauit Arkana».

В целях исполнения требований исполнительных документов судебными приставами ОСП по Красноборскому району в отношении имущества должников установлены запреты на проведение регистрационных действий. Одного из них также ограничили в праве выезда за границу.  

Другой в настоящее время находится в местах лишения свободы за другое преступление, работает там и часть его заработка удерживалась в счет погашения долга. Чтобы отменить наложенные сотрудниками органа принудительного исполнения ограничения на имущество, его супруга заплатила 2 млн. 470 тысяч рублей, полностью погасив и уголовный штраф и ущерб.

Не стал затягивать с оплатой и второй фигурант дела, также полностью исполнив возложенные на него судом обязательства.

Причинённый природным ресурсам ущерб возмещён, исполнительные производства окончены.

Судебные приставы также исполнили решение суда о конфискации в доход государства снегохода Ski-Doo Tundra, который браконьеры использовали для незаконной охоты на лосей.

(фото с https://avatars.dzeninfra.ru) 


27 февраль 09:15 | : Происшествия

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