Жестокая мать из Архангельска ответит за издевательства над дочерью в суде

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летней жительницы города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с октября 2024 года по август 2025 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемая, выражая своё недовольство непослушанием, применяла непозволительные методы воспитания, а также физическую силу в отношении 17-летней дочери.

О происходящем стало известно после того, как несовершеннолетняя ушла из дома и к установлению ее местонахождения были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.