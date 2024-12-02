Жительница Пинежского округа лупцевала свою дочь почем зря

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 42-летней жительницы Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с декабря 2023 года по октябрь 2024 года по месту жительства в Пинежском районе обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражая своё недовольство поведением и непослушанием 12-летней дочери, используя малозначительные поводы, систематически наносила ей побои и оскорбляла ее.

Сотрудники полиции установили местонахождение малолетней, когда она ушла из дома. Девочка рассказала, что после очередного конфликта нетрезвая мать применила к ней физическую силу, и она ушла из дома. Информация о насилии в семье нашла свое подтверждение. В настоящее время несовершеннолетняя потерпевшая проживает отдельно вместе с отцом.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.